"Новатэк" планирует обеспечить сжиженным природным газом предприятия Чукотки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Новатэк" заключила в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение с правительством Чукотского автономного округа о возможности обеспечения сжиженным природным газом (СПГ) предприятий региона, сообщается на сайте компании.

"Сегодня в рамках Восточного экономического форума ПАО "Новатэк" подписало соглашение о взаимодействии с правительством Чукотского автономного округа. Соглашение предусматривает рассмотрение компанией проектов по обеспечению сжиженным природным газом с СПГ-проектов компании в качестве топлива для распределенной генерации электрической энергии, а также газомоторного топлива для морского, автомобильного транспорта и горнодобывающей техники предприятий Чукотки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечение региона СПГ будет иметь большое значение для развития Северного морского пути как круглогодичного навигационного маршрута, соединяющего рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

"После выхода морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае и проекта "Арктик СПГ 2" на полную мощность танкеры с СПГ будут проходить вдоль арктического побережья Чукотского автономного округа в течение всего года и практически ежедневно. Использование потенциала СПГ-проектов "Новатэка" для газоснабжения удаленных северных районов будет способствовать замещению традиционных энергоносителей (уголь и дизельное топливо) на более чистый природный газ, что особенно важно для защиты экосистемы Арктики", - приводятся в сообщении слова председателя правления компании Леонида Михельсона.

"Новатэк" - крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта "Ямал СПГ". Созданная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки "Новатэка" расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи в России и приблизительно 15% мирового объема.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.