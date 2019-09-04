Новикомбанк профинансирует авиастроительные предприятия более чем на 113 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", в рамках Международного авиакосмического салона подписал соглашения о финансировании проектов в области авиастроения с предприятиями отрасли на общую сумму 113 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В частности, Новикомбанк и холдинг "Вертолеты России" подписали соглашение о финансировании входящих в состав холдинга "Роствертола" и ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" на общую сумму в 20 млрд рублей. Средства, которые получит "Прогресс", будут направлены на серийное производство гражданского вертолета Ка-62.

Также Новикомбанк предоставит корпорации "Иркут", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), 10 млрд рублей на реализацию проектов корпорации, в том числе финансирование сертификации и серийного производства самолета МС-21-300.

Кроме того, в Новикомбанке отметили соглашение с разработчиком авиационной техники "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".

"Авиационный кластер является флагманским для нашего акционера - госкорпорации Ростех, а значит, является ключевым и для Новикомбанка, главная цель стратегии которого - стать основным центром финансирования для предприятий Ростеха", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Новикомбанк создан в 1993 году, входит в топ-30 крупнейших российских банков по объему активов. 100% акций банка принадлежит госкорпорации "Ростех".