Российские компании договорились взаимодействовать при развитии ж/д проектов в Индии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Семь российских компаний в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии в рамках "Российской инициативы в области железнодорожного транспорта для Индии", сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

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Документ подписали РЖД, "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Сбербанк России, "РЖД Интернешнл", "Синара - Транспортные машины", "Элтеза", "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте".

"Стороны выражают свою готовность установить на взаимовыгодной основе сотрудничество в области совместной реализации комплексных инфраструктурных проектов на территории Индии, связанных в том числе с проектированием, строительством, модернизацией объектов железнодорожной инфраструктуры, поставкой и локализацией производства железнодорожных техники, оборудования и материалов", - отметили в пресс-службе РЖД.

При этом в РЖД уточнили, что присоединиться к соглашению могут и другие участники железнодорожного сектора России.