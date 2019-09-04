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Крупнейший в РФ троллейбусный завод под Саратовом возобновит работу до конца года

Сейчас руководством предприятия принимаются меры по восстановлению производственной деятельности

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов "Тролза" в Саратовской области, который с 14 марта находится в режиме простоя, возобновит работу в четвертом квартале этого года, сообщили ТАСС в среду в министерстве промышленности и энергетики региона.

"В настоящее время руководством предприятия во взаимодействии с одной из структур, входящих в контур АО "Трансмашхолдинг", предпринимаются меры по восстановлению производственной деятельности. По информации руководства предприятия, планируется возобновление деятельности завода в четвертом квартале 2019 года", - сообщили в министерстве.

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