Минпромторг и "Роснефть" договорились развивать локализацию промышленной продукции

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и "Роснефть" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о реализации совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в России, в том числе путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования, сообщает пресс-служба министерства.

Соглашение будет способствовать поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечению доступа на рынки товаров и услуг, а также реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности с привлечением торговых представительств РФ за рубежом.

Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Документ позволит улучшить взаимодействие между министерством и компанией, увеличить объем и повысить качество промышленного производства в России", - отметил Мантуров.