Индекс биржи Гонконга вырос на 3,3% на фоне планов отзыва законопроекта об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа отреагировала мощным ростом котировок на появившиеся сообщения о планах главы местной администрации официально объявить об окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых протестов с начала лета. Индекс Hang Seng подскочил на 826 пунктов (3,3%) и достиг 26380 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Положительная динамика охватила все без исключения ключевые "голубые фишки". На 5,7% подорожали акции корпорации MTR - оператора метро Гонконга, которое в последние дни подверглось актам со стороны радикальных демонстрантов. Более чем на 7% прибавили в весе активы компаний, связанных с арендой коммерческой недвижимости.

Как сообщила ранее газета South China Morning Post, глава администрации Гонконга Кэрри Лам во второй половине дня, как ожидается, официально объявит о полном и окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции. Формальный отказ от данной инициативы является ключевым требованием участников протестных акций, которые продолжаются в городе три месяца. По мнению наблюдателей, это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.

Ранее Лам заявляла лишь о приостановлении продвижения малопопулярного законопроекта, что не удовлетворило демонстрантов.