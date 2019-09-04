"Ростелеком" будет участвовать в реализации проектов по цифровизации в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" предложит Кузбассу свои разработки по цифровизации в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, промышленности, экологии и безопасности для их дальнейшей реализации на территории региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса и компанией "Ростелеком" подписано в среду на площадке Восточного экономического форума, говорится в сообщении пресс-службы администрации Кемеровской области.

"У компании "Ростелеком" накоплен богатый опыт реализации проектов для цифровой экономики в регионах России. Наше сотрудничество с Кузбассом предполагает качественное изменение цифровой среды в регионе. Это касается развития телекоммуникационной инфраструктуры, повышения уровня комфортности и безопасности городской среды, внедрения новых технологий в здравоохранении и образовании", - цитирует пресс-служба президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Соглашение заключено на пятилетний срок и предполагает сотрудничество сторон в рамках реализации в Кузбассе национальной программы "Цифровая экономика РФ" и нацпроектов "Наука", "Образование", "Здравоохранение", "Экология". По словам губернатора региона Сергея Цивилева, цифровые проекты помогут наладить диалог власти с гражданами.

"Мы перед собой поставили задачу вовлечь как можно больше жителей в проблемы развития региона, обеспечить быстрый и прозрачный диалог власти и общества, а цифровизация этих процессов позволяет оперативно реагировать и определять оптимальные пути решения любых вопросов. Кроме того, большой блок в программе цифровизации региона планируется посвятить безопасности граждан", - приводит слова Цивилева пресс-служба.

Планируется, что "Ростелеком" в рамках заключенного соглашения также включится в реализацию научно-технических и инновационных проектов НОЦ "Кузбасс". Как сообщили ТАСС в региональном департаменте информационных технологий, совместные цифровые проекты планируется реализовывать "для развития научных исследований в области углехимии, химии, нефтехимии, металлургии, машиностроения, добычи и переработки газа, разработки угольных и сланцевых месторождений в Кузбассе".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.