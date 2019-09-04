ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско в одном полисе

"Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО. Проект предусматривает, что полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы", - говорится в сообщении ЦБ.

Срок договора каско в этом случае должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско. В этом случае клиенту должна быть возвращена часть премии по договору каско пропорционально сроку страхования. Кроме того, автовладелец вправе отказаться от такого договора каско в "период охлаждения" (в течение 14 дней после покупки полиса) и вернуть уплаченную за каско премию в полном объеме, следует из проекта указания.

Страховая сумма по такому договору каско должна быть равна "действительной стоимости" застрахованного автомобиля в день заключения договора страхования.

Замечания к проекту указания принимаются до 17 сентября. Планируется, что оно вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Проект указания был подготовлен после консультаций с Минфином, сообщили в ЦБ. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос возможности объединения ОСАГО и каско в одном полисе. Сначала ЦБ и Минфин предполагали, что для этого потребуются изменения в законодательство, так как ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный. Впоследствии ЦБ и Минфин сообщили, что возможно сделать это без внесения изменений в закон, а с помощью нормативных актов ЦБ предусмотреть возможность перечисления рисков каско на обратной стороне полиса ОСАГО.

Банк России также планировал провести актуарные расчеты влияния включения рисков каско в полис ОСАГО на стоимость такого страхования.