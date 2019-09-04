Банк "Открытие" рефинансирует госдолг Забайкалья по ставке ниже рыночной

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края и банк "Открытие" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение, которое, в том числе, предусматривает, рефинансирование госдолга региона по сниженной ставке, сообщила в среду ТАСС начальник пресс-службы краевого правительства Елена Назарова.

"[Врио губернатора] Александр Осипов и президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов на площадке ВЭФ провели переговоры и подписали соглашение, которое, в том числе, предполагает рефинансирование банком госдолга Забайкальского края по ставке ниже рыночной, что позволит экономить бюджету края до 25 млн рублей в год", - сказала Назарова.

Речь на переговорах также шла о финансировании краевых государственных и муниципальных предприятий, социальных и инфраструктурных проектов, крупных инвестиционных проектов, строительства жилья. Кроме того, обсуждалось участие банка в благотворительных мероприятиях и использование его возможностей как финансового консультанта госсектора экономики Забайкальского края.

"В частности, банк выразил готовность участвовать в финансировании проекта строительства жилого комплекса "Хороший" [в Чите], который входит в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Проектом предусмотрено строительство 200 тыс. квадратных метров жилья, двух детских садов на 120 мест и школы на 800 мест", - отметили в пресс-службе главы региона. Помимо этого, банк "Открытие" готов оказывать благотворительную помощь министерствам социального блока, в том числе, в части оснащения образовательных, медицинских, культурных учреждений оборудованием.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.