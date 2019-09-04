Замглавы Минэкономразвития предложил модернизировать преференциальные режимы для бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Преференциальные режимы для инвесторов могут быть значительно улучшены с точки зрения административного управления, что позволит России стать для бизнеса одной из самых привлекательных юрисдикций в мире. Об этом на сессии "Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы" Восточного экономического форума заявил замминистра экономического развития Вадим Живулин.

"Эффективный, результативный и очень востребованный режим ТОР (территорий опережающего развития), как и многие другие преференциальные режимы, сегодня тоже требует настройки и дальнейшей эволюции", - сказал Живулин. Он отметил, что сейчас преференции в основном касаются налогов и других материальных выгод для бизнеса.

"Но сегодня это нередко приводит к тому, что начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы. И нередко это приводит к тому, что уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными, регионы предлагают условия, которые не всегда положительным образом влияют на экономику самого субъекта", - заметил Живулин.

Однако инвестор принимает решение о приходе на ту или иную территорию во многом ориентируясь на деловой климат, в связи с этим особое внимание стоит уделять качеству госуправления, подчеркнул замглавы Минэкономразвития. Поэтому к материальным льготам в рамках спецрежимов необходимо добавить "административные и технологические" преференции, указал Живулин.

"Преференциальные режимы могут стать тем самым полигоном, где мы вполне можем предложить условия, на которые мы не можем отважиться при внедрении на территории всей страны", - заметил Живулин. В частности, речь идет о новых возможностях для зарубежных строительных проектов, упрощении процесса привлечения иностранных специалистов, а также о возможности "применения зарубежных норм и правил производства, которые позволят быстро и просто локализовать на территории нашей страны зарубежное производство", перечислил замглавы МЭР.

Он добавил, что преференции могут варьироваться в зависимости от инвестиционного потенциала региона и конкретного проекта. В связи с этим Живулин заметил, что, улучшая качество административного управления, Россия может "стать одним из самых комфортных регуляторных режимов мира".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.