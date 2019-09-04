Предприятие по производству медицинских изделий откроется в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Предприятие по производству медицинских изделий для эндоваскулярной рентгенохирургии мощностью 4500 коронарных баллонов и стентов в месяц откроется в Грозном. Об этом сообщил в среду на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На его базе наладим выпуск коронарных баллонов и стентов с лекарственным покрытием. На данный момент на предприятии работают 28 человек. Для их обучения в республику приглашены специалисты из Швейцарии, имеющие богатый опыт в изготовлении медицинского оборудования. Следующим этапом станет запуск предприятия", - написал глава региона.

Кадыров выразил уверенность, что продукция предприятия будет пользоваться высоким спросом, а его запуск станет экономически и практически выгодным решением, которое положительно скажется на развитии здравоохранения республики.

Он добавил, что в перспективе планируется наладить поставки в другие субъекты страны. При этом к медицинским изделиям будут предъявляться самые высокие требования качества, как и к квалификации работников, задействованных на производстве.