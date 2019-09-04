МИД КНР потребовал от США прекратить одностороннее давление на китайские предприятия

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китайское правительство требует от властей Соединенных Штатов прекратить оказывать одностороннее давление на компании КНР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Мы решительно против того, чтобы Соединенные Штаты прибегали к односторонним санкциям в отношении китайских компаний, - отметил он на регулярном брифинге. - США должны прекратить очернять китайский бизнес, перестать оказывать на него давление, создать благоприятную атмосферу для равноправного взаимодействия".

По словам дипломата, Вашингтон занял крайне несправедливую позицию по отношению к предприятиям, прежде всего к телекоммуникационным компаниям, в частности, к Huawei. Гэн Шуан подчеркнул, что американское руководство должно перестать придерживаться такой заведомо ошибочной политики.

"Китайское правительство поощряет, чтобы наши национальные компании осуществляли деятельность в соответствии с общепринятыми правилами и рыночными принципами", - напомнил официальный представитель.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая ведомства выдало Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа ее действие было продлено еще на три месяца.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.