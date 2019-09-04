Промышленное производство в Забайкалье выросло на 4% после перехода в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство в Забайкальском крае выросло на 4% после включения региона в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) врио губернатора Александр Осипов.

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), после чего на эти регионы начали распространять механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

"На территории Забайкальского края мы в течение восьми или даже больше лет наблюдали непрерывное падение внутреннего регионального продукта - в среднем оно составило почти 9%, падение реальных доходов населения и почти отсутствующие инвестиционные проекты. После этого периода безвременья у нас рост промышленного производства составляет 4%. Это впервые за несколько лет. Розничная торговля выросла на 2,5%, реальные доходы - на 2%, снижение безработицы - на 1%", - сказал Осипов на сессии "Преференционные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы".

Он отметил, что после вступления в ДФО власти Забайкальского края "набрали конкретные проекты с реальными инвесторами на 1,3 трлн рублей, 15 из них на 200 млрд рублей начали реализацию".

Пятый ВЭФ проходит с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.