РФ и Япония создают платформу для продвижения торгово-экономических проектов двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве для создания российско-японской платформы продвижения совместных торгово-экономических проектов, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Согласно документу, каналами продвижения проектов станут мэтчинговая платформа ДЖЕТРО Trade Tie-Up Promotion Program, различные деловые мероприятия с участием российского и японского бизнеса, совместные семинары и другие образовательные инициативы, а также интеграция российских поставщиков в производственные цепочки японских корпораций.

По итогам 2018 года товарооборот между РФ и Японией увеличился на 19%, преодолев отметку в $20 млрд, несырьевой неэнергетический экспорт показал рост на 13%, до $2,8 млрд. Его основу составляют продукция металлургии, АПК и ЛПК.

"Мы системно выстраиваем нашу работу с институтами развития несырьевого экспорта по всему миру. Сегодняшний меморандум с японскими коллегами - еще один шаг в этом направлении. Сотрудничать мы начали еще в прошлом году, когда эксперты группы РЭЦ в московском офисе ДЖЕТРО провели семинар для японских компаний, экспортирующих с территории России, по практическим вопросам возврата пошлин и НДС при экспорте. Важно, что меморандум будет способствовать реализации проектов как на уровне крупного, так и малого бизнеса", - отметил Слепнев.

"Мы очень рады заключению меморандума о сотрудничестве с Российским экспортным центром и будем продолжать сотрудничество за счет обмена опытом по развитию торговли и за счет проведения семинаров, используя сеть контактов ДЖЕТРО и РЭЦ. Вместе с РЭЦ мы будем поддерживать двусторонние деловые обмены между Японией и Россией", - сказал Сасаки.

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". В состав группы РЭЦ интегрированы АО "Российский экспортный центр", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО "Росэксимбанк").