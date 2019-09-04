Красноярская авиакомпания "КрасАвиа" намерена приобрести три модернизированных Ил-114

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа", акции которой принадлежат Красноярскому краю, намерена приобрести три самолета Ил-114-300 после их поступления на рынок. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе компании.

Учитывая слабую транспортную доступность некоторых районов Красноярского края, в частности Крайнего Севера, самолет является, по сути, единственным средством для передвижения там жителей и доставки грузов. Сейчас три четверти флота компании составляют самолеты Ан-24/26 образца 1970 года.

"КрасАвиа" и ПАО "Ил2" подписали соглашение о намерениях. По данному соглашению авиакомпания намеревается приобрести три самолета Ил-114-300 после их поступления на публичный розничный рынок продаж",