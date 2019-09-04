РЖД ожидают роста погрузки в сентябре на уровне 1,7%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в сентябре ожидают роста погрузки на сети на уровне 1,7%. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

"Принят план на сентябрь на уровне +1,7% к уровню прошлого года. У нас было начало года достаточно позитивное, потом по ряду объективных причин погрузка снижалась в течение трех месяцев, начиная с июля, нам кажется, мы этот тренд негативный преодолели. На сентябрь сейчас берем такие амбициозные планы", - сказал он.

Шило отметил, что в августе впервые за несколько месяцев погрузка зерна превысила уровень прошлого года, погрузка нефтепродуктов выше показателей 2018 года уже в течение двух месяцев. "Продолжается хороший тренд по удобрениям, по контейнерным перевозкам - вот те драйверы роста погрузки, которые сегодня есть. Да, и, конечно, строительные грузы", - добавил топ-менеджер.

По словам Шило, план роста погрузки в 2019 году остался на прежнем уровне - 1,5%.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.