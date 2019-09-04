Предложенные РЖД правила доступа к инфраструктуре решат проблему загрузки направлений

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре, предложенные РЖД, позволят решить проблему неравномерной загрузки отдельных направлений и не направлены на получение финансовой выгоды. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

"Сегодня очень хорошо видно, что у нас грузопотоки в основном направлены на Дальний Восток, инфраструктура перегружена, и необходимо будет каким-то образом правильно эту инфраструктуру занимать. И каким грузам отдавать приоритет, в каких случаях это возможно, кто может принимать эти решения - на самом деле эти вопросы есть, мы для этого и готовили этот документ. Любое из решений, которые мы совместно примем, Российские железные дороги устроит. У нас нет задачи через эти правила каким-то образом улучшить финансовый результат, это было бы неплохо, но это не является самоцелью", - сказал он.

Порядок, предложенный РЖД, отражен в проекте постановления РФ "Об утверждении недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования".

По словам Шило, о точных сроках подготовки финального варианта законопроекта говорить еще рано, но РЖД заинтересованы в том, чтобы процесс двигался как можно быстрее. "Здесь на самом деле рисков никаких нет, вопрос в том, как сделать верифицированную с обеих сторон процедуру. Мы понимаем возможности пропускной способности через график движения поездов, и это просто счетная величина, которую можно посмотреть", - отметил Шило.

Топ-менеджер напомнил, что РЖД разработали несколько интерактивных сервисов, которыми могут воспользоваться грузоотправители, чтобы получить информацию о ситуации на сети. "Мы сегодня публикуем на нашем сайте график ремонтных работ. Мы сделали схему динамической загрузки сети, там уже можно как на "Яндекс.Пробки" посмотреть, где наиболее загруженные участки", - заключил Шило.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.