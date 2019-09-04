РЭЦ поддержит экспортное развитие "Сибура"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Как отмечается в документах, среди инструментов поддержки - субсидирование процентной ставки, транспортных расходов на экспорт, кредитно-страховая поддержка.

В частности, речь идет об экспортной поддержке строящегося производства термоэластопластов (СБС-полимеров) мощностью 50 тыс. т в год для дорожного строительства, кровельной отрасли и других сфер, а также строящегося производства малеинового ангидрида мощностью 45 тыс. т год для медицины, топливной, упаковочной и других отраслей.

"Группа РЭЦ поддерживает экспортные поставки ПАО "СИБУР Холдинг". Мы укрепляем наше партнерство. Уверен, что реализация соглашения позволит компании нарастить объемы экспортных поставок своей продукции, закрепиться на новых для себя рынках", - отметил Слепнев.

По словам Конова, "Сибур" экспортирует продукцию в 80 стран мира, а затем она применяется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, химической промышленности. "Благодаря Российскому экспортному центру наши будущие продукты получат хороший импульс для выхода на глобальный рынок", - добавил он.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.