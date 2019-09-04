Вьетнам предлагает новое снижение таможенных барьеров с ЕАЭС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потенциал торговли между Вьетнамом и ЕАЭС не удается реализовать из-за сохраняющихся таможенных барьеров, Ханой готов к новому обсуждению этого вопроса. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра Вьетнама Чинь Динь Зунг, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Россия и ЕАЭС в АТР: ключевые факторы интеграции и перспективы развития делового сотрудничества".

"Сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН еще остается скромным и не соответствует потенциалу сторон, - сказал он. - Поэтому нам необходимо предпринять комплексные меры, чтобы соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС заработало в полной мере. Несмотря на то, что это соглашение было подписано, еще остаются барьеры в торговле, особенно это касается текстильных товаров и сельскохозяйственной продукции".

"Мы, конечно, будем готовы еще раз пересмотреть эти барьеры, чтобы выполнить свои обязательства", - добавил вице-премьер Вьетнама.

Чинь Динь Зунг также отметил, что Вьетнам как первая страна в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подписавшая соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), может способствовать дальнейшему развитию экономических отношений между этими двумя объединениями.

"Нам надо использовать братские отношения России и Вьетнама, чтобы развивать сотрудничество между АСЕАН и ЕАЭС, - сказал он. - Эффективная реализация соглашения о ЗСТ с Вьетнамом позволит убедить и другие страны АСЕАН создать ЗСТ с ЕАЭС".

"Являясь членом АСЕАН и первым государством, подписавшим соглашение о ЗСТ с ЕАЭС, Вьетнам готов быть посредником в деле подписания новых соглашений о зонах свободной торговли между двумя регионами, - продолжил вице-премьер. - Во время председательства Вьетнама в АСЕАН в 2020 году мы надеемся, что традиционное экономическое сотрудничество Вьетнама с ЕАЭС, в том числе с Дальним Востоком, будет активно развиваться и поспособствует поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.