Инвестиционный портфель Дальневосточного фонда высоких технологий включает 15 проектов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) за год своей работы рассмотрел более 200 проектов, отбор прошли 15 из них. Три проекта уже профинансированы, сообщил в интервью на стенде ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор фонда Руслан Саркисов.

"Сейчас в активном портфеле фонда у нас около 15 проектов. Это те проекты, которые мы отобрали из общего объема более чем 200 проектов, которые мы за год существования фонда рассмотрели. По этим 15 проектам ведется активная работа уже с привлечением ресурсов как команды, так и экспертизы извне, для того чтобы вывести их непосредственно на этап финансирования", - сказал он.

Саркисов добавил, что три проекта фондом уже профинансированы. "Два проекта дальневосточных - "Хотлид" из Хабаровска, Visitech из Южно-Сахалинска - на общую сумму 175 млн рублей проекты. И один проект с локализацией на Дальнем Востоке - компания "Мультикубик", которая производит мини-проекторы под маркой Cinemood. Объем инвестиций в эту компанию - 190 млн рублей", - уточнил гендиректор фонда.

До конца года ДФВТ намерен профинансировать не менее пяти проектов и довести общий объем финансирования до 1 млрд рублей. "Сейчас объем финансирования - около 400 млн рублей в три проекта", - сказал Саркисов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.