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ВЭФ-2019

Россия и Индия расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качества газомоторного топлива

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России и министерство нефти и природного газа Республики Индия подписали программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на ВЭФ.

Помимо этого, министерства подписали меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качества газомоторного топлива.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
ИндияРоссияМоди, НарендраВЭФ-2019
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Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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