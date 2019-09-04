Россия и Индия расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России и министерство нефти и природного газа Республики Индия подписали программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на ВЭФ.

Помимо этого, министерства подписали меморандум о взаимопонимании об использовании природного газа в качества газомоторного топлива.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.