РФПИ заключил соглашение с Национальным агентством Индии по привлечению инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство Индии по привлечению инвестиций (Invest India) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов по укреплению двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба РФПИ.

Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Отмечается, что партнеры будут совместно проводить поиск инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между странами, а также обеспечивать их реализацию.

"Сотрудничество с Invest India открывает большие возможности для бизнеса двух стран по выходу на новые рынки, привлечению инвестиций в различные проекты и вносит важный вклад в укрепление двусторонних экономических связей России и Индии", - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В свою очередь генеральный директор Invest India Дипак Багла подчеркнул, что сотрудничество с РФПИ способствует усилению экономического партнерства между странами, открывая новые направления для взаимодействия и укрепляя связи между бизнесом и гражданами двух стран.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.