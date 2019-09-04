РФПИ и индийская UPL договорились об инвестициях в российский АПК

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская компания в области сельскохозяйственных решений UPL на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о совместных инвестициях в российский сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

В сообщении отмечается, что инвестиции будут направлены в развитие бизнеса компании в РФ и СНГ. В настоящее время российское подразделение UPL поставляет около 40 наименований продукции, включая средства защиты растений и биопрепараты, через 100 дистрибьюторов более чем в 20 регионах. Индийская компания входит в пятерку крупнейших компаний в мире в сфере производства препаратов для защиты урожая от вредителей.

"UPL обладает большим портфелем продуктов и решений в различных областях сельского хозяйства, востребованных российскими производителями. Рассчитываем, что с помощью РФПИ и партнеров компании удастся укрепить позиции на рынке за счет продаж инновационных экологичных средств защиты сельскохозяйственных культур. UPL внесет большой вклад в повышение продовольственной безопасности и увеличение эффективности на всех этапах агропроизводства", - цитирует пресс-служба слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Россия является одним из самых важных и быстрорастущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире. UPL и ее дочерняя компания Advanta Seeds уже много лет работают в России и рассчитывают помочь реализовать этот огромный потенциал. Мы приветствуем перспективу углубления нашей поддержки российских фермеров и сотрудничества с РФПИ, чтобы найти инвестиционные возможности для развития российского сельскохозяйственного сектора и повышения продовольственной безопасности", - цитирует пресс-служба слова гендиректора UPL Джая Шроффа.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.