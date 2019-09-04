Россия и Китай обсуждают строительство новых трансграничных мостов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют обсудить проекты строительства новых трансграничных мостов в 2020 году. Об этом в среду на Восточном экономическом форуме на конференции "Россия - Китай" заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Если говорить о том, в чем мы видим перспективы ближайших лет и на чем собираемся сделать акцент в совместном инвестиционном сотрудничестве, то, во-первых, нам нужно больше проектов, которые будут сшивать наши экономики. Два моста это хорошо, но недостаточно", - указал он.

"Мы в следующем году планируем вместе с коллегами провести работу и оценить, какие мостовые переходы вдоль границы и где нам нужны еще, а также примем необходимые решения. Рядом с этими мостами, безусловно, нужно создавать трансграничные экономические зоны, которые будут способствовать росту товарооборота. Это тоже одна из перспективных задач", - добавил заместитель главы ведомства.

В настоящее время РФ и КНР ведут строительство двух трансграничных мостов. Так, по железнодорожному мосту Нижнеленинское (Еврейская АО) - Тунцзян (Китай) в конце 2019 года планируется запустить пробное движение поездов, а в 2020 году он должен быть сдан в постоянную эксплуатацию. К концу 2019 года планируется также завершить строительство автомобильного моста через Амур, который соединит Благовещенск и китайский город Хэйхэ.