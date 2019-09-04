Русская медная компания сформирует программу социальных инвестиций на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководство Русской медной компании (РМК) сформирует план развития социальной инфраструктуры в двух районах Хабаровского края при разработке Малмыжского медного месторождения. В данный момент компания рассматривает предложения от властей и местных жителей о форматах и объемах вложений, сообщила в среду ТАСС вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы только начинаем сотрудничество, сейчас активно ведем переговоры с администрациями, поэтому программы поддержки и объем инвестиций находятся в стадии формирования. По итогам будет сформирован план мероприятий", - сказала она.

Шабарова добавила, что компания в территориях присутствия вкладывает средства в развитие сферы образования, спорта, культуры, общую инфраструктуру, например, капитальный ремонт зданий детских учреждений.

"Мы не ограничиваем сферы, собираем лучшие идеи на местах, ищем активных людей-драйверов положительных изменений. Кроме того, Хабаровский край входит в тройку регионов-лидеров по количеству коренных и малочисленных народов севера (КМНС). Здесь проживают восемь народностей: орочи, нивхи, нанайцы, негидальцы, ульчи, эвены и эвенки. На сходах общин поселений, в которых мы участвуем, есть запрос на поддержку культуры, традиций, письменности и фольклора, и, конечно, национальных видов спорта малых народов", - отметила она.

По словам Шабаровой, освоение месторождения пройдет в два этапа. В период с 2023 по 2024 годы планируется запустить горно-обогатительное предприятие мощностью 56 тыс. тонн руды в год. Будет создано около 2,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, что создаст толчок для развития транспортной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ и социальной сферы в отдаленных районах края.

Малмыжское месторождение было открыто в 2006 году. Его балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн т меди и 278 т золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота - 0,22 г/т. Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, инвестиции в проект оцениваются в 115 млрд рублей.