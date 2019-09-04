РФ и Индия договорились о совместном производстве запчастей для российской военной техники

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Индия в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о совместном производстве запчастей и комплектующих для военной техники российского производства.

Речь идет о "сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства".

Соглашение подписано между правительствами РФ и Индии в ходе визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. .