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ВЭФ-2019

РФ и Индия договорились о совместном производстве запчастей для российской военной техники

Соглашение подписано в ходе визита в Россию премьера Индии Нарендры Моди

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и Индия в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о совместном производстве запчастей и комплектующих для военной техники российского производства.

Речь идет о "сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства".

Соглашение подписано между правительствами РФ и Индии в ходе визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. .

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ИндияРоссияВЭФ-2019
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