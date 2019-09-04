Росрыболовство готовит стратегию по развитию аквакультуры

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство разрабатывает стратегию по развитию аквакультуры, документ может быть готов до конца года. Об этом в ходе Восточного экологического форума-2019 (ВЭФ) сообщил замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

"Есть поручение соответствующее подготовить стратегию по развитию аквакультуры. Это перспективное направление", - сказал он.

По его словам, в первую очередь необходимо подготовить дорожную карту, то есть план действий, который учитывает финансовые инструменты. "Есть вопросы, но когда они увидят потенциал, возможности, будет больше гарантий обеспечения бизнеса и у вас (бизнеса - прим. ТАСС) будет понимание более четкое", - считает Савчук.

Он уточнил, что сейчас документ находится на стадии разработки и выразил уверенность в том, что к концу года он уже будет готов. Как сообщалось ранее, Росрыболовство уже разработало стратегию развития рыбного хозяйства до 2030 года, однако пока она не утверждена правительством России.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.