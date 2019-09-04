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ВЭФ-2019

РФ и Индия будут развивать морское сообщение между портами Владивосток и Ченнаи

Соответствующий документ был подписан на ВЭФ по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ и министерство судоходства Индии на полях Восточного экономического форума договорились о развитии морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи (Индия), передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраВЭФ-2019
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