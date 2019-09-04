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ВЭФ-2019

Премьер-министр Малайзии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Махатхир Мохамад выступит на пленарном заседании форума

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прибыл в среду во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

В Москве рассчитывают, что приезд Махатхира Мохамада придаст импульс сотрудничеству двух стран, в том числе на Дальнем Востоке.

5 сентября малайзийский премьер выступит на пленарном заседании форума и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах планируется, в частности, обсудить вопросы углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в торгово-экономической и военно-технической сферах, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМалайзияРоссияУшаков, Юрий ВикторовичМахатхир МохамадВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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