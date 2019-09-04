Минтранс надеется на принятие кабмином решения по трассе Москва - Казань в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ надеется, что окончательное решение о строительстве платной трассы Москва - Казань правительство РФ примет в октябре 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

В рамках реализации транспортного коридора "Европа - Западный Китай" правительство должно решить - реконструировать М-7 или строить новую трассу Москва - Казань.

"Мы по-прежнему ожидаем, все необходимые мероприятия провели... в течение месяца-полутора мы надеемся на решение этого вопроса (об окончательном варианте создания автотрассы Москва - Казань - прим. ТАСС)", - сказал Волков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов ранее озвучил позицию министерства по этому вопросу. По его словам, строительство новой трассы Москва - Казань на данный момент целесообразнее, чем реконструкция существующей трассы М-7 "Волга".

Проект трассы

Скоростную автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань протяженностью 729 км планируется построить до конца 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза, до 6,5 часов.

Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай". Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.