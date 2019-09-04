Финальный вариант трассы от Краснодара до Крымского моста определят в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Окончательная конфигурация трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста станет понятна в октябре 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

"Думаю, к середине октября", - сказал Волков, отвечая на соответствующий вопрос. "Там требуется сделать до конца технико-экономическое обоснование проекта, потому что проложить трассу через населенные пункты может быть дороже, чем пройтись новой трассировкой. Возможно где-то мы будем использовать существующую дорогу, где-то делать новую. Все эти моменты сейчас взвешиваются", - отметил он.

При этом реконструировать трассу А-289 необходимо в любом случае, добавил Волков.

В Минтрансе ранее сообщали, что планируется строительство нового направления в рамках реконструкции трассы А-289 на протяжении от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до участка 73 - 100 км автодороги А-290.

Реконструкция автодороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.