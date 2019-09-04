Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7% годовых впервые за полтора года

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования с 6,5% до 7% годовых впервые за полтора года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Существующее обесценивание номинального эффективного обменного курса усиливает инфляционные ожидания. Как было отмечено в решении предыдущего заседания комитета по монетарной политике, в случае продолжения давления на инфляцию из-за обесценивания обменного курса, комитет рассмотрел бы ужесточение монетарной политики. Соответственно, комитет монетарной политики принял решение о повышении ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта", - сказано в сообщении Нацбанка.

В декабре 2017 года регулятор повысил ставку на 25 п.п. до 7,25%. Уже в марте 2019 года ставка была понижена до 6,5% годовых. Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике состоится 23 октября.

Грузинская национальная валюта лари с начала года до мая колебалась в районе 2,67-2,70 за доллар. Позже лари стал обесцениваться и 10 июля в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 за $1. После некоторой стабилизации лари продолжил падение: уже 25 июля лари торговался на отметке 2,93 за $1, 30 июля достиг 2,95 за $1, а через день - 2,97. С начала года по сей день лари обесценился примерно на 10% по отношению к доллару.