Стратегию развития стройотрасли РФ могут утвердить в середине осени

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 года может быть утверждена правительством в середине осени. Такое мнение высказал ТАСС в среду президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Стратегия готова и уже находится в открытом доступе. Думаю, числа 15 октября стратегия должна быть принята правительством", - сказал он, напомнив, что НОСТРОЙ является соразработчиком данной программы.

Текст стратегии размещен на сайтах Минстроя России и НОСТРОЙ.

По словам Глушкова, доработкой стратегии по поступающим предложениям занимается аналитический центр при правительстве РФ, аккумулирует их Минстрой, по блокам, за которые отвечает НОСТРОЙ, предложения принимаются до 20 сентября. "Стратегия большая. Мы сейчас сделали короткий вариант - 190 страниц, условно, для потребителя, чтобы было удобнее с ней ознакомиться", - пояснил он.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что стратегия охватит сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также стратегия затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. В ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.