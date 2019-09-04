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Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти

Ежедневно на покупку валюты будут направлять 8,9 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 8,9 млрд рублей. По прогнозам Минфина, в сентябре дополнительные доходы от нефти составят 193,4 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 7 августа по 5 сентября Минфин направил на закупку валюты 246,2 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту ведомство направляет в резервы. ЦБ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).

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