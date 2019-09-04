Хабаровский край и РЖД договорились сотрудничать в оказании медпомощи гражданам

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и РЖД подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о развитии сотрудничества в сфере медпомощи населению, сообщил корр. ТАСС.

Подписи под документом поставили глава Хабаровского края Сергей Фургал и начальник центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова.

"Соглашение предусматривает еще более тесное сотрудничество между Хабаровским краем и железной дорогой. В крае много объектов РЖД и большое количество объектов медназначения. Соглашение предусматривает в том числе расширение обслуживания этими учреждениями не только сотрудников компании, но и жителей региона", - сказал ТАСС после церемонии подписания соглашения Фургал.

Он отметил, что сотрудничество с РЖД для края является жизненно важным, поскольку регион имеет территорию почти в 800 тыс. кв. м и на 60% площади нет автомобильных дорог. Сообщение осуществляется железнодорожным транспортом, самолетами, судами летом. "Мы запускаем поезда здоровья со всеми специалистами по железной дороге. Это очень важно для маленьких поселений, где есть недостаток медкадров", - сказал Фургал.

По данным РЖД, стороны договорились оказывать друг другу содействие в разработке и реализации совместных программ развития медпомощи, организации деятельности по сохранению профессионального долголетия работников. РЖД и власти Хабаровского края также намерены в рамках соглашения создать совместные рабочие группы по вопросам развития въездного медицинского туризма и увеличения объема экспорта медицинских услуг.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.