"Газпром нефть" предлагает ослабить барьеры для использования беспилотников в Арктике

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" предлагает упростить избыточные законодательные требования для полетов беспилотников в Арктике, а также по обработке собранных ими данных, сообщила компания.

"На сегодняшний день сохраняются избыточные законодательные требования проводить рассекречивание материалов аэрофотосъемки после проведения каждого полета. Помимо этого, сдерживающим фактором является длительная процедура получения разрешения на использование воздушного пространства, а также оформление заявок на полеты", - отметили в компании.

"Газпром нефть" предлагает ввести уведомительный, а не разрешительный порядок согласования полетов беспилотников и исключить контрольный просмотр данных аэрофотосъемки надзорными органами. Соответствующие предложения "Газпром нефть" готовит с ассоциацией "Аэронет".

По оценкам специалистов "Газпром нефти", переход на упрощенный порядок использования беспилотников позволит в 5-10 раз увеличить объем их работ.

Основная функция беспилотников "Газпром нефти" - оперативный сбор данных об удаленных объектах. С их помощью проводится мониторинг 60% трубопроводов компании.

"В частности, на месторождениях ноябрьского региона за пять лет беспилотные воздушные суда совершили налет протяженностью более 500 тыс. километров. Пилотные проекты использования этой технологии на этапе контроля строительства показали возможность оптимизации 85% затрат на инспекционные работы", - сказано в сообщении.