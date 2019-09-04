Новый пассажирский терминал в аэропорту Петропавловска-Камчатского откроют в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил в среду гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову") Евгений Чудновский.

"У нас большая интернациональная группа архитекторов, которая работает над этим проектом. Инвестиции более 10 млрд рублей. Намерены закончить в 2022 году", - сказал Чудновский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во время сессии "Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для бизнеса в сфере туризма".

Проект включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 40 тыс. кв. м. Внутри него разместят четырехзвездочную гостиницу.

"[Поток] в 1,5 млн пассажиров в год - это минимальные параметры данного терминального комплекса", - добавил гендиректор холдинга.

"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодня в него входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) и международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону). Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.