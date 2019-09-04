Врио главы Сахалина: "обнуление" налогов даст старт развитию Курил по трем направлениям

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области запланировали развитие территории Курил (Сахалинская область) по трем направлениям, связанным с рыбной отраслью, туризмом и IT-технологиями. Для реализации задуманного необходимо введение на островах так называемой безналоговой зоны, сообщил в среду в интервью ТАСС на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) временно исполняющий обязанности губернатора островного региона Валерий Лимаренко.

В начале августа на совещании в Южно-Сахалинске премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал интересной идею Лимаренко об "обнулении" налогов на Курилах. Он подчеркнул, что эти острова имеют особый характер.

"У нас намечается три кластера, если будет поддержана идея по созданию безналоговой зоны. Это добыча и переработка рыбы, гостинично-туристическое направление и IT-технологии, потому что там сейчас широкополосный интернет", - сообщил Лимаренко.

Глава региона пояснил, что "обнуление" налогов на самом деле не приведет к полной их отмене. Речь идет об их значительном снижении.

Диспансеризация

Власти Сахалинской области планируют до конца 2019 года привлечь к прохождению диспансеризации 100% населения региона.

"Вопрос здравоохранения - это вопрос, который касается каждой семьи. Уже в этом году у нас будет стопроцентная диспансеризация. Что это значит? Это значит, что бесплатно каждый человек пройдет в этом году обследование, если потребуется - углубленное обследование, и получит лечение по международному стандарту", - сообщил Лимаренко.

В начале года Валерий Лимаренко поручил профильному министерству сделать медицинские обследования доступными и удобными для населения. В июне этого года в регионе был введен единый день диспансеризации. Также в микрорайонах Южно-Сахалинска и районах области действуют передвижные диагностические комплексы. Кроме того, этим летом Минздрав региона начал внедрение роботизированной системы, которая позволяет совершать звонки жителям с приглашением пройти бесплатное медицинское обследование.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.