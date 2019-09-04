Строительство аэропорта в Новгородской области стартует в 2022 году

ТАСС, 4 сентября. Строительство аэропорта в Новгородской области должно начаться в 2022 году, после того, как регионом будет сделана предпроектная документация и участок передадут в федеральную собственность. Об этом в интервью ТАСС на площадке ВЭФ сообщил губернатор региона Андрей Никитин в среду.

"Первое - мы делаем предпроектную документацию, до конца года определяем контуры будущего аэропорта, делаем кадастровые работы и передаем этот участок в федеральную собственность. В следующем году федерация делает проект. И 2022 год - начнется стройка", - сказал Никитин.

Он добавил, что первый самолет из нового аэропорта в Новгородской области может вылететь в 2025 году. Как ТАСС пояснили в пресс-службе правительства региона, строительство аэропорта в регионе получит федеральную поддержку в 7,8 млрд рублей. Федеральные деньги предполагается направить на реконструкцию полосы и обеспечение безопасности движения.

"Сейчас специальная организация должна сказать нам, сколько нужно на самом деле земли под современный аэропорт, как будет располагаться полоса. Это позволит нам выделить тот участок земли, который должен быть в соответствии с поручением президента передан в федеральную собственность, где будет строиться взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура", - добавил Никитин.

Регулярные авиаперевозки в Новгородской области прекратились более 20 лет назад. Аэропорт Юрьево в Великом Новгороде был ликвидирован в 2006 году. Сейчас на его месте создан микрорайон. Власти региона решили построить новый гражданский аэропорт на основе реконструируемого военного аэродрома Кречевицы.

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