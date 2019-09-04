Аграрии Липецкой области собрали более 3 млн тонн зерновых

ЛИПЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области завершили уборку зерновых культур. В 2019 году урожай превысил три миллиона тонн, сообщил журналистам в среду временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Агропромышленный комплекс Липецкой области - один из лучших в стране. В этом году аграрии региона показывают рекордные результаты. Урожай зерновых превысил три миллиона тонн. Липецкая область в лидерах по выращиванию овощей закрытого грунта. Высоким обещает быть и урожай сахарной свеклы", - сказал Артамонов.

По его словам, яровой пшеницы в этом году получено почти 500 тыс. тонн, что на 140 тыс. тонн выше ее прошлогоднего сбора. Средняя урожайность яровой пшеницы стала рекордной для региона и составила 48,8 центнера с гектара.

В прошлом году липецкие аграрии собрали свыше 2,7 млн тонн зерновых, при этом средняя урожайность составила 42,6 центнера с гектара. Самую высокую урожайность в 2018 году обеспечили аграрии Елецкого района - 46,4 центнера с гектара.