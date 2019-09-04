Более 50 мостов в Магаданской области требуют немедленного ремонта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. Более полусотни мостов через реки Магаданской области требуют ремонта, сообщил в среду в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор Сергей Носов.

"У нас 50 с лишним мостов через реки требуют немедленного ремонта или реконструкции, иначе сообщение по некоторым направлениям может даже пропасть", - сказал он.

Губернатор также рассказал, что в 2019 году власти региона завершили паспортизацию и техническую инвентаризацию всей дорожной сети области.

"У нас есть четкие заключения, что лишь 20% дорог соответствуют нормативу и при этом нормативу грунтовых дорог, а не асфальтовых. Про асфальт и речи тут быть не может. Мы сегодня доказали необходимость чрезвычайных мер по приведению в порядок дорожной сети Магаданской области", - отметил он.

Сергей Носов добавил, что 206 млн рублей, которые были выделены региону в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", будут полностью освоены в сентябре - к моменту окончания сезона ремонтов.

В этом году, как сообщалось, в Магаданской области по нацпроекту отремонтируют 29 участков городских и муниципальных дорог. Всего на приведение в порядок дорог в регионе требуется около 18 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.