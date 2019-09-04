Орешкин считает, что рост долгов населения должен соответствовать увеличению доходов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что долги населения страны должны расти пропорционально доходам. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции Business FM в рамках Восточного экономического форума.

"Платежи у 15% населения превышают 70% дохода ежегодно. Это, конечно, перегрузка существенной массы населения", - сказал он, отметив, что необходимо замедлить темпы роста долгов. "Замедление до темпов, соответствующих доходам и предполагающих плавное снижение долговой нагрузки населения, - это правильная стратегия", - пояснил министр.

Он также напомнил, что темпы роста долговых обязательств составляют 20-25% годовых, в то время как темпы роста доходов населения - ниже 10% в год. "При сохранении текущих темпов мы будем попадать в ситуацию, когда долговая нагрузка будет ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться", - подчеркнул Орешкин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.