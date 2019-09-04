"Газпром нефть" впервые в России отчиталась о запасах для госстатистики по цифровой схеме

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" с ФГБУ "Росгеолфонд" впервые в России опробовали цифровую схему сдачи государственной статистической отчетности по изменению запасов углеводородов для учета в госбалансе полезных ископаемых, сообщает компания.

"Цифровая форма при участии специалистов Научно-технического центра была успешно применена для самого крупного дочернего общества "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаза". В 2020 году такой формат будет доступен другим российским нефтегазовым компаниям", - сообщает "Газпром нефть".

В 2019 году Росгеолфонд и "Газпром нефть" создали рабочую группу по цифровой трансформации формирования и хранения фондов геолого-геофизических данных. Результатом работы стал более эффективный способ формирования отчетности и последующего хранения геологической информации.