Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Индия заказала у России вооружения и военной техники на $14,5 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв", - сказал он журналистам в среду.

"Военно-техническое сотрудничество России и Индии является сегодня важнейшим элементом привилегированного стратегического взаимодействия", - добавил он.

Шугаев также напомнил, что в прошлом году, несмотря на то, что Индия находилась под давлением, прежде всего, со стороны США, были подписаны крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

"На сегодняшний день продолжаем переговоры по поставке и лицензионному производству переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С" для Индии. Мы в прошлом году, как вы знаете, выиграли тендер почти на миллиард долларов", - заявил Шугаев.

Он добавил, что важной темой также остается послепродажное обслуживание. "Сегодня это одна из главных тем, которая стоит на повестке дня, и для этих целей создана и работает совместная российско-индийская рабочая группа по послепродажному обслуживанию", - заявил глава ФСВТС России.

Новые договоренности

Шугаев напомнил о подписанном сегодня межправительственном соглашении о производстве запасных частей в Индии для российской военной техники и вооружений. "Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", - сказал он.

Кроме того, глава ФСВТС отметил, что в условиях санкций были определенные проблемы с платежами. "Сегодня вопрос урегулирован, механизмы найдены, и эта проблема перестала быть в нашем военно-техническом сотрудничестве значимой", - сообщил Шугаев.

Локализация производства

"На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и, самое главное, они в целом очень выгодны для наших стран", - сказал Шугаев, добавив, что речь идет о локализации производства весьма высокого уровня.

"В частности, по вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%", - сказал глава ФСВТС России.

Шугаев также напомнил, что важной темой является взаимодействие по военно-морской тематике, по авиационной тематике. "По тем темам, которые сейчас существуют в этой области, наше сотрудничество будет плодотворно развиваться. Я в этом убежден. В этом году пройдет межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Мы обозначим вопросы взаимодействия, и, самое главное, сформулируем новую программу ВТС между двумя странами до 2030 года", - заявил он.