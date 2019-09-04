Группа ВТБ рассчитывает стать расчетным банком для сотрудничества России и Катара

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Группа ВТБ рассчитывает, что сможет стать расчетным банком для межгосударственного сотрудничества между Россией и Катаром, сообщил журналистам в среду глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Надеемся, что банк сможет быть расчетным банком для расширяющегося сотрудничества. Рост сотрудничества между Россией и Катаром, который складывается, дает возможность рассчитывать, что определенные потоки инвестиций и товарных расчетов пойдут", - сказал он.

Ранее группа ВТБ стала владельцем 19% акций катарского CQUR Bank, инвестиции в проект составили $5 млн. Банк был зарегистрирован в январе это года. По данным Катарского финансового центра, уставный капитал банка составляет $100 млн.

ВТБ также сообщал, что катарская сторона высказала заинтересованность в том, чтобы ВТБ пришел на финансовый рынок этой страны. Госбанк и Катар связывает многолетнее сотрудничество. В частности, Суверенный фонд Катара (QIA) в 2013 году принял участие в SPO банка ВТБ, став одним из его крупнейших зарубежных акционеров.