ВТБ считает необходимой приватизацию ОЗК

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВТБ считает необходимой приватизацию Объединенной зерновой компании (ОЗК), хотел бы принять участие в ней, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ.

"Мы хотели бы сами принять участие в этом вопросе", - сказал Костин, отвечая на вопрос об участии в приватизации ОЗК.

Он отметил, что вопрос приватизации ОЗК требует решения правительства. "Вы знаете, что ОЗК находится в списке компаний, которые должны быть приватизированы, вы знаете, что приватизация тормознулась в силу ряда причин", - отметил он.

Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что считает продажу госпакета Объединенной зерновой компании преждевременной мерой.

ОЗК, созданная в 2009 году, выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна.

Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, банк ВТБ получил пакет в размере 50% минус одна акция в ОЗК в начале текущего года. Ранее этой долей владела группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, находящегося под арестом с марта 2018 года по делу о мошенничестве и хищении.