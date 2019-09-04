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ВЭФ-2019

ВТБ считает необходимой приватизацию ОЗК

Глава ВТБ Андрей Костин выразил желание поучаствовать в ней

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВТБ считает необходимой приватизацию Объединенной зерновой компании (ОЗК), хотел бы принять участие в ней, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ.

"Мы хотели бы сами принять участие в этом вопросе", - сказал Костин, отвечая на вопрос об участии в приватизации ОЗК.

Он отметил, что вопрос приватизации ОЗК требует решения правительства. "Вы знаете, что ОЗК находится в списке компаний, которые должны быть приватизированы, вы знаете, что приватизация тормознулась в силу ряда причин", - отметил он.

Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что считает продажу госпакета Объединенной зерновой компании преждевременной мерой.

ОЗК, созданная в 2009 году, выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна.

Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, банк ВТБ получил пакет в размере 50% минус одна акция в ОЗК в начале текущего года. Ранее этой долей владела группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, находящегося под арестом с марта 2018 года по делу о мошенничестве и хищении.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичВЭФ-2019
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