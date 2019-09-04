В Анкаре заявили, что приобретение Су-35 может стать промежуточным решением для Турции

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Приобретение Турцией у России истребителей Су-35 может стать для республики промежуточным решением. С таким утверждением выступил в среду в эфире телеканала A Haber руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы находимся в самом начале нашего диалога с Россией [по теме приобретения истребителей]. Су-35 может стать для нас лишь промежуточным решением. Нам необходимо провести продолжительные переговоры по различным темам", - подчеркнул он.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке истребителей Су-57. Он отметил, что "консультации начались и по Су-35, и как дальнейшая тема по Су-57".

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным глава Турции проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого он заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей - бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.