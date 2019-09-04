Индия заинтересовалась проектом "Роснефти" в Арктике

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индийские компании могут принять участие в арктическом проекте "Роснефти" "Восток Ойл", в рамках которого планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Об этом в интервью "Ведомостям" сказал министр нефти страны Дхармендра Прадхан.

"Роснефть" предложила нам новый проект, и мы заинтересованы. Уверен, что в ближайшем будущем индийские компании смогут расширить свое участие в новых проектах, выходящих в арктический регион России", - сказал он. Министр отметил, что о деталях пока говорить рано.

Ранее сообщалось, что частью проекта "Восток Ойл" может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.