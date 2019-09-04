Государственный университет управления и "Билайн" открыли Лабораторию цифрового маркетинга

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский телекоммуникационный оператор "Билайн" и Государственный университет управления (ГУУ) создали на базе университета Лабораторию цифрового маркетинга, возможности которой позволят студентам решать реальные бизнес-задачи и использовать маркетинговые и рекламные продукты, а также технологии оператора по сбору и анализу данных. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг "Билайн" заключил соглашение о сотрудничестве с ГУУ сроком на пять лет. Стороны договорились о создании и развитии Лаборатории цифрового маркетинга (ЛЦМ) на базе университета. Благодаря этому проекту, студенты смогут решать реальные бизнес-задачи и использовать технологии "Билайн" по сбору и анализу данных, маркетинговые и рекламные продукты оператора", - говорится в сообщении. Совместная лаборатория ГУУ и "Билайн" начала работу 4 сентября.

В рамках проекта студенты ГУУ смогут разрабатывать и тестировать новые цифровые продукты, проводить исследования в форме мобильных опросов, анализировать профиль потребителя, разрабатывать рекламные кампании полного цикла и так далее. Для этого "Билайн" будет обрабатывать и анализировать деперсонализированные данные своих клиентов и передавать их в лабораторию. Помимо этого, студенты смогут пройти стажировку, а самые талантливые из них - получить работу в "Билайн".

Специалисты компании-оператора будут проводить обучающие лекции и семинары, совместные научные и выставочные мероприятия для студентов и преподавателей лаборатории. Всего к работе в ЛЦМ планируется привлечь более 1000 студентов и 50 преподавателей. Первые результаты работы будут представлены на III Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который пройдет в декабре в Москве при поддержке ГУУ.

По словам исполняющего обязанности директора Института маркетинга, заведующего кафедрой маркетинга ГУУ Геннадия Азоева, цифровые технологии исследований и разработок (R&D) в сфере маркетинга - это возможности не только лучше понимать поведение своих потребителей, но и быстро реагировать на это поведение.

"Лаборатория цифрового маркетинга ГУУ позволит студентам проводить онлайн исследования динамики продуктовых рынков, поведения потребителей, деятельности конкурентов, разрабатывать и тестировать новые цифровые сервисы, создавать уникальные программы продвижения продуктов, брендов и компаний. Все это станет базой профессионального портфолио студентов", - сказал Азоев, слова которого приводятся в сообщении.