В Минэнерго Украины заверили ЕК, что готовы к трехсторонним переговорам по газу в сентябре

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заверил заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича, что Киев готов уже в сентябре участвовать в трехсторонних переговорах по газу с Европейским союзом и Россией.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", - сказал Оржель во время телефонного разговора с Шефчовичем, сообщается в среду на сайте украинского Минэнерго.

В ходе беседы, которая состоялась 3 сентября, стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС, а интеграция Украины в энергетические рынки Евросоюза будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон. Также собеседники обсудили процесс анбандлинга (разделения) "Нафтогаза Украины" и необходимость его скорейшего завершения, отмечается на сайте министерства.

В среду глава Минэнерго РФ Александр Новак, участвующий в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщил, что на следующей неделе обсудит с коллегами из Украины и Еврокомиссии дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.